Konjunktur und Strukturwandel treffen Industrie

In der Autoindustrie vergeht gerade kein Tag ohne Schreckensmeldung. Trotz starker Binnenkonjunktur führt das zur Wende am Arbeitsmarkt, der deutsche Dauerboom nähert sich dem Ende. In der Politik reifen bereits Notfallpläne. Von Christian Schütte