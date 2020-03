Als Brian Fox, Vater von vier Kindern, sein Auto am 9. Januar 2016 in die Auffahrt der Familienvilla steuerte, fürchtete er das Schlimmste. Der rote Backsteinbau in Nashville stand lichterloh in Flammen, im Obergeschoss hatte das Feuer zwei seiner Kinder eingeschlossen. Fox, so kann man es in Gerichtsakten nachlesen, versuchte verzweifelt in das Haus einzudringen, um zu Matthew, damals 14 Jahre, und Hailey, 16 Jahre, vorzudringen. Doch es gab kein Durchkommen. Feuer und dichter Rauch überall. Dann hörte er, wie seine Tochter an ein Fenster klopfte, und leitete erst sie, dann auch seinen Sohn an, aus dem Fenster zu springen. Die Kinder kamen mit Schnittwunden und verstauchten Knöcheln davon. Glück gehabt! Das Haus allerdings brannte komplett nieder. Schaden: 1,9 Millionen Dollar.

Die Ursache des Feuers: ein Einkauf bei Amazon. Dort hatten die Eltern als Weihnachtsgeschenk für ihren Sohn ein Hoverboard, Typ Fiturbo F1, für 274,79 Dollar gekauft. Irgendwann hatte das Spielgerät, eine Art Skateboard