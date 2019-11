So erfolgreich war die Allianz in Deutschland lange nicht mehr. Ohnehin unangefochtener Marktführer in der Lebensversicherung, legt sie nun auch in der Schaden- und Unfallversicherung kräftig zu. Das Autogeschäft, lange ein Pflegefall, mutiert 2019 mit 10 Prozent Plus zum Wachstumsmotor und treibt das Geschäft wie zuletzt vor einer Dekade.

Deutschland-Chef Klaus-Peter Röhler (55) war es im September sichtlich eine Freude, die funkelnden Zahlen vor 100 Journalisten zu präsentieren. Die wichtigste Einheit des Assekuranzriesen, die gut ein Drittel der globalen Umsätze und ein Fünftel der Gewinne einspielt, ist wieder in Form. Intern wird der Erfolg in der Sachversicherung primär auf das Konto des zuständigen Deutschland-Managers Joachim Müller (48) gebucht. Der stellte das Geschäft neu auf und trieb die Vertreter trotz Provisionskürzungen zu Höchstleistungen. Der glänzende Verkäufer, so erzählen Leute, die ihn gut kennen, hätte sich vorstellen können, diese Erfolgsgeschichte noch eine Weile