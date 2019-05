Erst ganz am Ende seiner zwölf Jahre als CEO der Allianz räumte Michael Diekmann (64) in Amerika auf. Vor seinem Wechsel an die Aufsichtsratsspitze, so fand er es nur recht und billig, wollte er Nachfolger Oliver Bäte (54) die Altlasten aus dem Weg räumen. Also wickelte Diekmann einen Teil der problematischen US-Policen ab – und schlug den Rest der Industrieversicherungseinheit Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) zu.

Geholfen hat es wenig. Denn fünf Jahre später wiederholt sich die Geschichte. Der damals an der AGCS-Spitze installierte Schweizer Chris Fischer Hirs (57) managt die Region ähnlich erfolglos wie Diekmann. Das Geschäft in den Vereinigten Staaten frisst Löcher in die Bilanz.

Diekmann-Nachfolger Bäte nutzt die Schwäche der Großrisikosparte für die nächste Aufräumaktion. Er will die AGCS mit dem ebenfalls global vertretenen Kreditversicherer Euler Hermes fusionieren.

In Vieraugengesprächen mit Fondsmanagern und Analysten streicht er die hohen Synergiepotenziale heraus. Die