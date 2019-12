Stahlgrau flimmert Singapur in der tropischen Hitze. Auf einer Höhe von über 200 Metern bietet sich ein spektakulärer Ausblick über die Wolkenkratzer der Stadt und über unzählige Containerschiffe, die vor dem Hafen auf einen Liegeplatz warten. Drinnen reihen sich karge Gemeinschaftsbüros aneinander, in denen junge Menschen dicht an dicht an schmucklosen weißen Tischreihen sitzen. Hier, im 46. Stock des Axa Towers, sammeln sich die Truppen des chinesischen Techgiganten Alibaba. Sie sind die Vorhut. Ihre Mission: das Feld zu bereiten für den vielleicht ehrgeizigsten Angriff der Wirtschaftsgeschichte.