So lange wie er hielt es niemand an der Seite von Rocket-Internet-Gründer Oliver Samwer (47) aus: Knapp neun Jahre managte Alexander Kudlich (40) als Vorstand und rechte Hand von Samwer das Start-up-Imperium des hochbeweglichen Impresarios.

Im März dann verließ Kudlich als letzter Topmann aus der Anfangszeit die Holding; und nun macht er seinem Chef Konkurrenz. Kudlich legt einen eigenen Start-up-Fonds auf - und konnte dafür 170 Millionen Euro einsammeln. Das berichtete die Financial Times an diesem Freitag, nachdem zuerst das manager magazin über Kudlichs neuen Fonds berichtet hatte.

Ex-Vorstand Kudlich ist nicht der einzige Ex-Rocket-Mann an Bord von 468 Capital. Zu den Gründungspartnern gehört auch Ludwig Ensthaler. Er galt bei dem Rocket-Fonds GFC als Shooting-Star, da es ihm gelungen war, Rocket auch in den USA vermehrt in Deals hineinzubringen. Mit dabei ist auch Florian Leibert, der Gründer des Softwareunternehmens D2iQ (vormals Mesosphere). Mit Ensthaler hatte Leibert vorher schon