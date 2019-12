Als Deutschland-Chef von Goldman Sachs war Alexander Dibelius (59) meist eine verwegene Idee schneller als seine Konkurrenten. Sein Lohn, neben beträchtlichem Salär: Legendenstatus unter den Fusionsberatern der Republik. In seiner neuen Rolle als Deutschland-Chef des Private-Equity-Hauses CVC ist seine Bilanz noch offen. Bislang geht er vergleichsweise behutsam vor, was auch daran liegen mag, dass er privat praktisch immer mitinvestiert. Gekauft hat er bislang unter anderem den Wettanbieter Tipico, die Uhrenmarke Breitling oder die Verpackungssparte von Bosch. Die bekannteste Firma in seinem Portfolio, zugleich auch sein Sorgenkind, ist die Parfümeriekette Douglas. Zum Gespräch in Berlin, seinem Wohnsitz, kommt er in aufgeräumter Stimmung. Es soll schließlich um das große Ganze gehen.

manager magazin: Herzlichen Glückwunsch.

Alexander Dibelius: Vielen Dank, aber wozu genau?

Zum ersten Mal in Ihrem Leben arbeiten Sie in einer Branche, die sich steigender Beliebtheitswerte erfreut. Politiker