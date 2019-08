James Bateman (39) hat sein Büro in einem sechsstöckigen Neubau aus rotem Backstein und Glas mitten im Herzen der Londoner City, und er hat – wie eigentlich fast alle hier in den Straßenzügen um ihn herum – rosige Zeiten hinter sich. Die Weltwirtschaft brummt seit Jahren, was das Spiel für Chefanlagestrategen wie Bateman sehr simpel macht. So könnte es gern weitergehen, und viele von Batemans Kollegen in Europas Geldhauptstadt tun auch so, als würde die Party kein Ende nehmen.

Öffentlicher Optimismus gehört zum guten Grundton der Branche, um die Anleger nicht zu verunsichern und den lieben Kollegen aus dem Fondsvertrieb das Leben nicht noch schwerer zu machen.

Doch Bateman hat sich entschieden, aus dem branchenüblichen Rahmen auszubrechen. "Die Konjunktur wird irgendwann kippen, und wir glauben, dass dieser Zeitpunkt gekommen ist", warnt der Marktversteher des Fondsriesen Fidelity International. Der Multi-Asset-Stratege für das Fidelity-Geschäft außerhalb der USA glaubt, dass sich das US-Wachstum