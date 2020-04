Die Feuerwerksfabrik brennt lichterloh, Salven von Raketen steigen auf. Doch vor dem Tor steht ungerührt ein Polizist, der die Gaffer verscheuchen will: "Gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen!"

Eine Filmszene aus dem Klassiker "Die nackte Kanone" – und unbeabsichtigt ein Vorbild für den Auftritt, den Guillaume Faury (52) am 23. März hinlegte. An jenem Montag – das Coronavirus wütete schon mit voller Wucht – wandte sich der Airbus-Chef telefonisch an Analysten in aller Welt. Er sparte nicht mit Empathie ("Ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht"). Er nannte auch seine Sofortmaßnahmen: Dividende weg, Prognose weg, Kreditlinie um 15 Milliarden Euro erweitert. Vor allem aber beschwor er, dass es weitergehen muss und wird. In China arbeite das Airbus-Werk längst wieder, in Frankreich gehe die Produktion nach kurzer Pause an diesem Morgen weiter. Fast schon Business as usual. Mitten in der epochalen Krise.

