Um eine witzige Geschichte ist Brian Chesky (38) nie verlegen. "Bei uns rufen jeden Tag Millionen Leute an", plauderte der Chef des Übernachtungsportals Airbnb kürzlich auf einer Konferenz in New York, "da sind die bizarrsten Sachen dabei." Wie der Kunde, der von Airbnb sein Geld zurückforderte, weil in der Unterkunft ein Geist gespukt habe. Der Gastgeber, um eine Stellungnahme gebeten, bestätigte das Gespenst. Es sei aber freundlich, versicherte er, heiße Stanley und stehe im Übrigen in der Wohnungsbeschreibung. Der Gast räumte daraufhin ein, er habe tatsächlich vorher von dem Geist gewusst und gerade deswegen gebucht, "aber Stanley hat uns die ganze Nacht belästigt".

Brian Chesky ist ein aufgedrehter Mann mit energischem Kinn und jugendlich toupiertem Haar, und er erzählt sichtlich gern, wie drollig es bei ihm mitunter zugeht. Schmallippig wird er hingegen, wenn diese lästigen Fragen nach den wirtschaftlichen Fakten kommen. Umsatz? Gewinn? – "well ..."

Chesky wird sich umgewöhnen müssen,