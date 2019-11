Das also soll die Zukunft sein. Die Büros gegenüber dem Frankfurter Messeturm hängen voll bunter Post-it-Zettel mit Statusmeldungen wie „to do“, „doing“ oder „done“. Morgens tritt man sich zum „Daily“ oder „Stand-up“, um über Fortschritte zu sprechen, alle zwei Wochen zur „Review“. Statt Abteilungen und Teams gibt es jetzt überall „Squads“ und „Tribes“, aus Projekt- und Teamleitern wurden „Product Owner“ und „Scrum Master“.

Die Fülle von schicken Anglizismen quittieren viele im Hauptquartier von Deutschlands größter Direktbank ING mit genervtem Augenrollen. Für alles andere, was dort geschieht, fallen teils heftige Worte. Denn das, was Vorstandschef Nick Jue (54) hier veranstaltet, ist so tiefgreifend und radikal, wie man es in der deutschen Finanzwelt noch nie erlebt hat. Der Niederländer ist dabei, die komplette Bank mit all ihren Strukturen und Prozessen in Rekordzeit nach der hippen Managementtheorie des agilen Arbeitens auszurichten.

In den vergangenen gut eineinhalb Jahren hat Jue