Als vier Erben von Adi Dassler (1900 bis 1978) im Juli 1990 die Mehrheit an ihrer fußlahmen Sportfirma Adidas für 440 Millionen Mark an den französischen Unternehmer-Hallodri Bernard Tapie (76) verkauft hatten, waren sie zwar reich, aber plötzlich auch bedeutungslos. Die vier Dassler-Töchter und ihre Familien zerstreuten sich: Portugal, Schweiz, USA, Bahamas. Orte, an denen es sich mit ein bisschen Geld gut aushalten lässt.

Den drei Söhnen der ältesten Tochter, Inge Bente (81), reicht das nicht mehr. Klaus (60), Horst (59) und Stefan (51) Bente, zuvor unternehmerisch unauffällig, wollen ihrer Familie zu einem Comeback im Sportbusiness verhelfen. Und das natürlich zeitgemäß, im Start-up-Sektor mit Sitz in Berlin.

Der Name ihres Vehikels: LeAD Sports. „LeAD“ steht für „Legacy of Adi Dassler“. Logo: Adis Unterschrift. In der Szene belächelten viele das Unterfangen. Vor zwei Jahren ging zunächst ein relativ kleines Accelerator-Programm für noch eher vage Gründungsideen an den Start. Doch nun