Als Adidas-Chef Kasper Rorsted (58) sich am 12. März auf seine Ansprache an die Mitarbeiter vorbereitet, ist der dramatische Appell von Tedros Adhanom Ghebreyesus (55) erst wenige Stunden alt. „Wir haben die Alarmglocke laut und deutlich geläutet“, hatte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation in einer Pressekonferenz der Welt zugerufen. Die WHO stufe Covid-19 jetzt als Pandemie ein. Die Großkonzerne schalten danach auch im letzten Winkel der Welt auf Krisenmodus um.



Rorsted dagegen bleibt am 12. März im Rorsted-Modus. Er soll heute die Bilanz für 2019 und den Ausblick für 2020 per Videokonferenz vor den Mitarbeitern erläutern, und er will es tun wie geplant. Also eilt der Däne, der seinen Vorstand in einem Konferenzraum in Herzogenaurach versammelt hat, nun mit derselben Rhetorik durch seinen Auftritt, wie er es tags zuvor bei der Präsentation des Ausblicks auf das Jahr 2020 vor den Analysten getan hat und wie sie es hier bei Adidas seit Rorsteds Amtsantritt im Oktober 2016