Zinswende in Europa 2022 möglich Bundesbankchef Nagel fordert EZB zum Handeln auf

Trotz einer Inflation von mehr als 5 Prozent in Europa hält die EZB bislang an ihrer Nullzinspolitik fest. Bundesbankchef Joachim Nagel warnt die Notenbanker vor einem zu späten Gegensteuern. Wenn sich bis März an der Teuerung nichts ändere, sei es Zeit, die Geldpolitik zu "normalisieren".