Sieben-Tage-Inzidenz bei 242 Zahl der Corona-Neuinfektionen deutlich gesunken

In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen weiter gesunken. In den USA steigt sie wegen der Omikron-Variante jedoch wieder an. Mehr als 4500 Flüge sind an den Weihnachtstagen wegen der Pandemie storniert worden.