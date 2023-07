Nach Eklat in der Kommission Gewerkschafterin Fahimi fordert Schlichtung beim Mindestlohn

Die aus Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertretern bestehende Mindestlohnkommission hatte Ende Juni vorgeschlagen, die gesetzliche Lohnuntergrenze zum 1. Januar 2024 weiter von 12 auf 12,41 Euro pro Stunde und ein Jahr später auf 12,82 Euro anzuheben. Das Votum fiel erstmals nicht einstimmig aus. Die Gewerkschaftsseite lehnte die Anhebung als zu niedrig ab. Die Mehrheit für den Beschluss kam nur mit der Stimme der Kommissionsvorsitzenden zustande. Die Regierung will die Erhöhung dennoch per Verordnung umsetzen, da es andernfalls gar keinen Anstieg geben würde. Im Oktober 2022 hatte die Ampel-Koalition außerplanmäßig den Mindestlohn per Gesetz auf zwölf Euro angehoben.