Also: Worin sind wir besonders gut?

Deutschland verfügt über eine vielfältige Wissenschafts- und Forschungslandschaft. In keiner anderen westlich geprägten Volkswirtschaft gibt es einen so großen Anteil von Studierenden der Natur-, Technik- und Datenwissenschaften sowie Mathematik. 214.000 Nachwuchsnaturwissenschaftler und -ingenieure waren OECD-Statistiken zufolge zuletzt an deutschen Unis eingeschrieben.

Bei den forschungsnahen Qualifikationsstufen Master und Doktorand gehört Deutschland – zusammen mit den USA, Frankreich und Großbritannien – eindeutig zur internationalen Spitzengruppe. In einer heraufziehenden Ära, die von fundamentalen technologischen Durch- und Umbrüchen geprägt sein wird, sind diese jungen Frauen und Männer der entscheidende Faktor. Sie kreieren den Fortschritt im 21. Jahrhunderts. Ob neue Energiesysteme, Künstliche Intelligenz oder Gentechnik – der Bedarf ist gigantisch, die Möglichkeiten lassen manche Phantasie erstrahlen (siehe auch meine Kolumne im aktuellen manager magazin.

Bürokratische Geisterbahnen

Entscheidend ist letztlich nicht, wie viele Fabriken in einem Land stehen, sondern ob eine Gesellschaft in der Lage ist, vermarktungsfähiges Wissen zu generieren. Im unvermeidlichen Strukturwandel sollte es zentral um die Neuerfindung des produktiven Kerns der deutschen Wirtschaft gehen: neue Materialien, neue Werk- und Wirkstoffe, neue Systeme.

Durch die Schrumpfung traditioneller Industriekonzerne – von Auto bis Chemie – fallen Arbeitgeber junger Hochqualifizierter weg, die sich nun umorientieren müssen. Das wiederum eröffnet Chancen für innovative Startups, die bislang Schwierigkeiten hatten, ambitioniertes Personal zu finden.

Wir sollten es diesen jungen Leuten hierzulande so leicht wie möglich machen, ihre Fähigkeiten voll zur Geltung zu bringen. Grundbedingung dafür ist eine weiterhin ordentlich finanzierte Forschungslandschaft – keine Selbstverständlichkeit angesichts von angespannten Länderfinanzen und bröckelnden Autokonzernen, die bislang mit üppigen Entwicklungsbudgets ausgestattet gewesen sind. Außerdem: leistungsfreundliche Steuer- und Abgabensysteme, gerade auch für die Beteiligung an Startups; weniger bürokratischer Wahnsinn, sondern Konzentration auf realweltliche Resultate statt auf Verwaltungsprozesse; keine weitere Verkürzung von Arbeitszeiten.

Solche Maßnahmen sind kein Selbstzweck. Entscheidend sind die Menschen und ihre Reaktionen auf widrige Umweltbedingungen. Wo Staat und Verwaltung nicht als zugewandte Dienstleister, sondern als übergriffige Geisterbahnen wirken, ist mit Spitzenleistungen nicht zu rechnen. Schlimmer noch: Wer die Jungen behindert, vertreibt gerade die Besten leicht ins Ausland. Kaum eine Bevölkerungsgruppe ist mobiler und international geländegängiger als junge Akademiker.

Zu tun gibt es wahrlich genug, auch am anderen der Arbeitsmarktskala.

Gesellschaft im Rückwärtsgang

Dass die Erwerbstätigenzahl seit Anfang der 2010er Jahre immer weiter gestiegen ist – und dadurch maßgeblich das produktive Potenzial des Landes angetrieben hat –, lag vor allem an der Zuwanderung aus dem übrigen Europa. Doch das ist vorbei. Zum einen geht der Zuzug aus unseren Nachbarländern strukturell zurück. Zum anderen schrumpft die Zahl der heimischen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter.

Wir sind dabei, eine Gesellschaft im Rückwärtsgang zu werden. Ein Volk, wo sich immer mehr Leute aus dem Erwerbsleben zurückziehen – um dann frustriert, gelangweilt und übellaunig an der Seitenlinie zu stehen und zu meckern. Leistungsfähigen Zuwanderern, die inzwischen als Patentlösung gegen den demografischen Niedergang gelten, bietet sich unter diesen Bedingungen ein abschreckendes Szenario. Warum sollten sie ausgerechnet nach Deutschland kommen! Und wenn das so ist: Wer soll all die Windanlagen und Stromnetze bauen, wer soll Wärmepumpen und Fernwärmeanschlüsse installieren? Wer kümmert sich um die Alten, wer pflegt die Kranken? Und wer sitzt an der Supermarktkasse?

Wen der Staat besonders schlecht behandelt

Dass das Erwerbspotenzial schrumpfen wird, ist seit langem absehbar. Aber über viele Jahre hat es kaum jemanden interessiert. Entsprechend behindern immer noch reihenweise absurde Anreize den Arbeitsmarkt.

Kaum irgendwo sonst werden Niedrig- bis Durchschnittsverdiener vom Staat finanziell derart schlecht behandelt. Das heißt: Wer länger arbeitet, sich fortbildet oder in einen produktiveren Betrieb wechselt, bekommt einen Großteil des resultierenden Zusatzverdienstes in Form von Sozialabgaben, Steuern oder geringeren Leistungen abgezogen. Rund um das mittlere Einkommen liegt diese "Grenzbelastung" nach OECD-Berechnungen bei etwa der Hälfte des Bruttolohnzuwachses. Deutschland ist übrigens eines der wenigen Länder mit einem in Teilen regressiven Steuer-, Abgaben- und Transfersystem; bei hohen Einkommen ist die Grenzbelastung nicht ganz so ausgeprägt.

Die Folge: Viele Bürger reduzieren ihre Arbeitszeit. Denn der Verzicht auf Nettoeinkommen hält sich ja in Grenzen. Das schlägt sich in den Arbeitsmarktstatistiken nieder.

Warum sich Leistung (für Ärmere) kaum lohnt

Im europäischen Vergleich hat Deutschland eine ausgesprochen hohe Erwerbsbeteiligung, aber niedrige Arbeitszeiten. Knapp 40 Prozent der Beschäftigten arbeiten in Teilzeit, im Schnitt 18 Stunden, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ermittelt hat . Das ist nicht mal die Hälfte der Stundenzahl von Vollzeitbeschäftigten.

Ähnliches gilt bei der Rente: Länger im Job zu bleiben, lohnt sich häufig einfach nicht. Wer vorzeitig ausscheidet und nebenher ein bisschen dazuverdient, hat am Ende womöglich mehr Geld in der Tasche als zuvor als Vollzeitbeschäftiger, so die Stiftung Warentest , trotz Abschlägen bei der Rentenhöhe.

Weil die Ampel-Regierung alle Zuverdienstgrenzen für Ruheständler abgeschafft hat, lohnt sich der frühzeitige Wechsel von der Beitragszahler- auf die Leistungsempfängerseite. Im Schnitt gehen arbeitsfähige Beschäftigte immer noch mit 64 Jahren in Rente. Eigentlich ein Unding angesichts von schrumpfender Erwerbsbevölkerung, Arbeitskräfteknappheit und steigender Lebenserwartung – aber die logische Folge einer mutlosen Politik, die sich beharrlich um die Erhöhung des Renteneintrittsalters herumdrückt.

Die Aufstockung der Grundsicherung für Langzeitarbeitslose ("Bürgergeld", fka Hartz IV), gerade von der Koalition beschlossen und von der oppositionellen Union hart als leistungsfeindlich kritisiert, ist wahrlich nicht das größte Problem der deutschen Politik. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die in den 2010er Jahren immer weiter zurückging, ist zuletzt wieder gestiegen – aktuell liegt sie bei 910.000 Personen . Das passt überhaupt nicht in eine Zeit der strukturellen Arbeitskräfteknappheit. Es ist weder sozial-, sondern wirtschaftspolitisch tragbar.

Dieses Land kann auf niemanden verzichten. Wie gesagt, es geht darum, den Menschen, die hier leben, Entfaltungschancen zu eröffnen – und die Anreize entsprechend zu setzen.