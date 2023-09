Milliardär mischt im Krieg mit Wie Elon Musk einen Angriff der Ukraine auf die russische Flotte verhinderte

Tech-Milliardär Elon Musk (52) hat nach eigenen Angaben einen ukrainischen Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte in der Hafenstadt Sewastopol verhindert. Er habe einen Antrag der ukrainischen Regierung abgelehnt, das Satelliten-Kommunikationssystem Starlink seiner Firma SpaceX in der Region zu aktivieren, schrieb Musk in der Nacht zum Freitag bei seiner Online-Plattform X (ehemals Twitter).