Die amerikanische Notenbank Federal Reserve steht vor der ersten Lockerung ihrer Geldpolitik seit etwas mehr als zehn Jahren. An diesem Mittwoch dürfte die Fed ihr Leitzinsband um 0,25 Prozentpunkte auf 2,0 bis 2,25 Prozent reduzieren. An den Finanzmärkten wird so gut wie sicher mit einem solchen Schritt gerechnet.

Eine noch stärkere Senkung gilt zwar als denkbar, aber als unwahrscheinlich. US-Präsident Donald Trump hatte im Vorfeld erneut Fed-Präsident Jerome Powell kritisiert und zu einer Zinssenkung um 50 Basispunkte aufgefordert. Die immer noch robuste Konjunktur in den USA spricht jedoch gegen einen solchen Schritt.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat etwa 75 Ökonomen aus der Finanzszene nach ihren Erwartungen befragt. Das Ergebnis: Eine große Mehrheit rechnet mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Nur etwas mehr als zehn Befragte erwarten ein Stillhalten der Fed. Für die Finanzmärkte wären unveränderte Zinsen eine große Überraschung, da ein Zinsschritt um 0,25 Punkte quasi vollständig eingepreist ist.

Erste Zinssenkung seit Ende 2008

Die Erwartung einer Zinssenkung - es wäre die erste seit Ende 2008, als die Fed ihren Leitzins infolge der großen Finanzkrise an die Nulllinie senkte - hat die Notenbank selbst genährt. Zentralbankchef Jerome Powell verwies zuletzt mehrfach auf das schwächere Wachstum der Weltwirtschaft und die hohe Unsicherheit wegen der zahlreichen Handelskonflikte.

Die Fed werde "angemessen handeln", so seine zentrale Bemerkung. Diese wurde von Notenbankbeobachtern überwiegend als Hinweis auf eine Zinssenkungen in dieser Woche gedeutet.

Insurance Cut - warum Fed-Chef Powell den Zins vorsorglich senken dürfte

Weil sich die US-Wirtschaft seit längerem deutlich besser schlägt als die Weltwirtschaft, wird an den Finanzmärkten von einem "Insurance Cut" gesprochen - also einer vorsorglichen Zinssenkung. Damit kommt auch zum Ausdruck, dass die US-Leitzinsen zurzeit wesentlich niedriger liegen als in früheren Phasen einer immer noch solide wachsenden US-Wirtschaft mit ungewöhnlich niedriger Arbeitslosigkeit.

Mit anderen Worten: Der geldpolitische Spielraum der Fed, um auf eine kommende wirtschaftliche Abschwächung zu reagieren, ist heute geringer als früher. Dies spreche grundsätzlich für eine frühzeitige Reaktion der Geldpolitik auf wirtschaftliche Risiken, argumentieren viele Fachleute.

Trump meckert weiter, Anleger warten auf Ausblick der Fed

Unabhängig davon steht die amerikanische Notenbank seit längerem unter erheblichem politischen Druck. Seit rund einem Jahr wird US-Präsident Donald Trump nicht müde, auf die aus seiner Sicht zu hohen und daher wachstumsbremsenden Leitzinsen zu schimpfen. Die Notenbank bezeichnet er dabei etwa als ahnungslos, von Fed-Chef Powell zeigt sich Trump schon lange enttäuscht. Dabei war es Trump selbst, der Powell den Weg an die Fed-Spitze geebnet hatte. Offenbar in der fälschlichen Erwartung, der neue Fed-Chef werde den moderaten Zinserhöhungskurs seiner Vorgängerin Janet Yellen nicht fortsetzen.

Erst kurz vor der Zinssitzung der Federal Reservedrängt Trump die Notenbank zu einer kräftigen Senkung der Zinsen in den USA- mit dem Ziel, auf diese Weise den Dollar zu schwächen und die Aktienrally zum Auftakt seines Präsidentschaftswahlkampfs weiter zu befeuern.

Trump forderte die Währungshüter am Montag auf, mehr als nur einen kleinen Schritt zu wagen: "Die Fed hat alle falschen Entscheidungen getroffen. Eine kleine Zinssenkung ist nicht genug", twitterte Trump. Er warf der Fed zudem Untätigkeit vor, während die EU und China ihre Zinsen weiter drückten und Geld in das Finanzsystem pumpten. "Und bei sehr niedriger Inflation tut unsere Fed nichts - und wird wahrscheinlich vergleichsweise wenig tun. Was für ein Jammer."

Der Versuch, die formal unabhängigen Geldpolitiker politisch zu beeinflussen, ist in den USA zwar kein Novum, aber eine Seltenheit. Nur wenige Präsidenten vor Trump haben dies versucht. Im internationalen Vergleich steht die Fed ohnehin nicht alleine da. In zahlreichen Ländern wird derzeit versucht, politischen Einfluss auf die Geldpolitik zu erlangen. Als prominente Beispiele gelten Indien oder die Türkei.

Eine wichtige Frage für die Geldpolitik in den USA wird am Mittwoch sein, ob die Federal Reserve weitere Zinssenkungen vornehmen will oder nicht. Hinweise darauf könnten sich zum einen in der Erklärung der Notenbank zum Zinsentscheid finden. Zum anderen hat Notenbankchef Powell nach der Entscheidung Gelegenheit, den geldpolitischen Kurs der Fed vor der Presse zu erläutern. Die Frage, wohin die wohl mächtigste Zentralbank der Welt steuert, dürfte dabei eine große Rolle spielen.

la/dpa-afx