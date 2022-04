Zentralbank Russische Auslandsschulden um 26,5 Milliarden Dollar gesunken

Die russischen Auslandsschulden sind nach Kriegsbeginn in der Ukraine gesunken. Zum 1. April summierten sich die Verbindlichkeiten von Unternehmen und Staat zusammen noch auf 453,5 Milliarden Dollar, wie die Zentralbank am Mittwoch in Moskau mitteilte. Das seien 26,5 Milliarden Dollar oder 5,5 Prozent weniger als zu Jahresbeginn. Die Auslandsverschuldung Russlands ist in den Fokus gerückt, seit die westlichen Sanktionen das Land von wichtigen Teilen des globalen Finanzsystems isolieren.