Die Revision der Prognose für 2022 sei vor allem auf statistische Bereinigungen und die Verfügbarkeit besserer Daten zurückzuführen, schreibt die WTO. Für Europa sei ein Anstieg des Exportvolumens von 1,8 Prozent zu erwarten, für Asien von 2,9 Prozent, Nordamerika 3,4 Prozent und die Nahostregion 14,6 Prozent. In der GUS-Gemeinschaft, in der sich Nachfolgestaaten der Sowjetunion zusammengeschlossen haben, gehe das Exportvolumen nach der Prognose dagegen um 5,8 Prozent zurück. Beim Import schlage die GUS mit minus 24,7 Prozent zu Buche, während Einfuhren in Asien um 0,9 Prozent, in Europa um 5,4 und in Nordamerika um 8,5 Prozent steigen.