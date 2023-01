Die USA erheben Einspruch gegen eine Entscheidung der Welthandelsorganisation (WTO) zu US-Zöllen auf Stahlimporte aus China und anderen Staaten. Wie die US-Botschafterin bei der WTO, Maria Pagan, am Freitag in Genf bekanntgab, wehrt sich die US-Regierung auch gegen eine WTO-Entscheidung zur Herkunftsbezeichnung "Made in China" für Importe aus Hongkong.