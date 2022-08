Hier, Jetzt und Bald

Zu Beginn des Kriegs in der Ukraine war das anders. Zunächst stand das Erschrecken über die Erosion der geopolitischen Ordnung im Vordergrund. Dass ein Angriffskrieg in Europa wieder möglich ist, dass eine Atommacht ein Nachbarland in einer groß angelegten Offensive angreift, dem sie zuvor in einem völkerrechtlichen Vertrag (dem Budapester Memorandum von 1994) die territoriale Unversehrtheit zugesichert hat, war schockierend genug. Der Unsicherheitsfaktor Geopolitik erreichte im Frühjahr Werte, die in diesem Jahrhundert noch nie für Deutschland gemessen wurden.

Doch politische Schocks können vorüberziehen, ohne unmittelbare realwirtschaftliche Folgen auszulösen. Solche Ereignisse waren etwa das Brexit-Referendum und die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten im Jahr 2016. Dass die beiden großen alten angelsächsischen Demokratien derartige Auswüchse des Populismus hervorbringen würden, bewegte die deutsche Öffentlichkeit massiv. Die ökonomischen Folgen jedoch waren zunächst kaum spürbar. Sie zeigten sich erst mit langer Verzögerung: Als Trump seinen Handelskrieg begann und später der Brexit tatsächlich Wirklichkeit wurde, hatte dies tatsächlich konkrete Auswirkungen. Aber es fehlte das unsicherheitsstiftende Überraschungsmoment; man konnte sich vorbereiten.

Ein großer politischer Schock ohne massive unmittelbare wirtschaftliche Folgen – so hätte es auch dieses Mal kommen können. Noch im Frühjahr war immerhin denkbar, dass die russischen Gas- und Öllieferungen weitgehend ungehindert weiter strömen könnten. Immerhin gab es ein wechselseitiges Interesse daran. Doch es kam anders. Seit Russland die Gas- und Öllieferungen immer weiter heruntergefahren hat, zunächst selektiv, nun flächendeckend in Europa, steigt der ökonomische Unsicherheitspegel massiv. Der Faktor Energie und seine Auswirkungen auf die Konjunktur bestimmen nun die deutsche Unsicherheitswahrnehmung, wie die aktuellen UPI-Zahlen belegen. Die geopolitischen Verwerfungen hingegen sind derzeit weitgehend aus dem Aufmerksamkeitsfokus verschwunden.

Es geht jetzt ums ganz konkrete Hier, Jetzt und Bald. Reicht das Einkommen trotz stark gestiegener Inflation? Drohen uns kalte Wohnungen im kommenden Winter? Bricht dann die Industrie in Teilen zusammen? Viele Szenarien, die noch vor nicht allzu langer Zeit als blanke Horrorvisionen gegolten hätten, sind zu realen Möglichkeiten geworden.

Uns Zeitgenossen wird zunehmend klar, dass dies kein kurzer Krieg ist, wie zunächst von vielen angenommen, sondern ein Epochenbruch: der Beginn eines langen militärischen Kräftemessens an der Nato-Ostgrenze, einer radikalen Wende in der Energieversorgung, womöglich auch der forcierten Abkopplung von Russlands Partner China, der bislang Deutschlands wichtigster Handelspartner jenseits der übrigen EU ist. Das Ifo-Institut hat gerade vorgerechnet, welch gravierende Folgen das Ende des China-Geschäfts gerade für Deutschland hätte.

Ein "neues Deutschland"?

Unsicherheit, so sieht es aus, kommt nicht mehr in kurzfristigen Schocks über uns hernieder, sondern sie steigt im Trend auf immer höhere Niveaus. Das heißt, wir müssen tun, was Menschen seit jeher getan haben: Wir müssen uns unser Verhalten und unsere Institutionen an diese neue raue Welt anpassen. Es ist ganz klar: Dies ist keine Zeit zum Stehenbleiben, auch wenn das heraufkriechende Gefühl der Unsicherheit ebendieses Verhaltensmuster nahelegt. Es jetzt Zeit zum Handeln, und das heißt auch: der mutigen, aber besonnenen Führung, gerade durch die Regierung und ihren Chef. Denn die veränderte geopolitische Großwetterlage zwingt Wirtschaft, Gesellschaft und Staat zu Kurskorrekturen an so vielen Stellen, dass es einer klaren Prioritätensetzung bedarf. Was ist jetzt wichtig? Was kann warten?

Deutschland, schreibt die britische Zeitschrift "Economist" diese Woche in ihrer Titelgeschichte, habe endlich verstanden. Nun sei dieses Land dabei, bisher schmerzlich vermisste Verantwortung in Europa und darüber hinaus zu übernehmen. Ein "new Germany" zeige sich da. Eine Nation von Zupackern, die nach einer langen Phase der Schlafmützigkeit und Ignoranz endlich auf dem Weg sei, Deutschlands Größe und internationaler Rolle gerecht zu werden. Tja, wäre ja schön, wenn’s denn so käme. Ich bin mir da nicht so sicher.

Die wichtigsten Ereignisse der bevorstehenden Woche

Montag

Peking – Die Lage unter Xi – Das Statistikamt berichtet über die Wirtschaftsentwicklung im Juli.

Berichtssaison I – Geschäftszahlen von Henkel, HelloFresh, Nordex.

Dienstag

Berichtssaison II – Geschäftszahlen von Delivery Hero, Home Depot, Walmart.



Mittwoch

Luxemburg – Europas Widerstandskraft – Die EU-Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht vorläufige Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt und zur Beschäftigung im zweiten Quartal.

Berichtssaison III – Geschäftszahlen von Uniper, Carlsberg, Swiss Life, Cisco Systems, Target.



Donnerstag

Luxemburg – Europas Schmerzen – Eurostat veröffentlicht Kennzahlen zur Inflation. Kein Thema erregt die EU-Bürger derzeit so sehr wie die davonlaufenden Lebenshaltungskosten.

Freitag

London – Inflation, Brexit, Löhne – Die Tarifauseinandersetzungen werden härter: Beschäftigte der Londoner U-Bahn streiken im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und Renten.

Berichtssaison IV – Geschäftszahlen von Deere, Foot Locker.