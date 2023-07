In den sozialen Netzwerken teilten die Aktivisten außerdem Bilder, die zeigen, wie zwei junge Männer vor dem attackierten Schiff stehen und ein Schild mit der Aufschrift "You consume, others suffer" ("Ihr konsumiert, andere leiden") hochhalten. Die Gruppe wolle mit ihren Aktionen Kritik am Kapitalismus sowie den Privilegien der Superreichen üben, teilte die Gruppe mit. Zuvor hatten die Aktivisten auf Ibiza bereits einen Privatjet und einen Lamborghini mit Farbe beschmiert.