Ein wesentliches Problem für viele dieser Länder ist der derzeit starke US-Dollar. Weil viele Schulden in Dollar notiert sind, verteuert der neue Wechselkurs nicht nur die Schulden. Wegen der Stärke der US-Währung und der deutlich anziehenden Zinsen legen viele Investoren zudem ihr Kapital wieder in westlichen Staaten an, allen voran in den USA. Die Folge für die Schwellen- und Entwicklungsländer: Es gibt kaum noch neue Kredite.