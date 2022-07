Auch im Weißen Haus ist man bemüht, die jüngsten Daten nicht zu hoch zu hängen. In einer Mitteilung von US-Präsident Joe Biden zu den jüngsten Konjunkturdaten taucht das "R-Wort" nicht einmal auf. Der wirtschaftliche Rückgang sei wegen der straffen Geldpolitik keine Überraschung, sagt auch US-Finanzministerin Janet Yellen (75). "Sie sehen keinen signifikanten Anstieg von Unternehmensinsolvenzen, die typischen Arten von Notlagen, die wir mit dem Wort Rezession verbinden", versucht Yellen aufkeimende Sorgen zu vertreiben. Der Arbeitsmarkt sei nach wie vor außergewöhnlich stark - das sei nicht das, was man in vergangenen als Rezession eingestuften Episoden gesehen habe.

Ungewöhnliche Lage: BIP sinkt, Beschäftigung steigt

Der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates im Weißen Haus, Brian Deese, betonte: Es bestehe kein Zweifel, dass sich die Wirtschaft derzeit verlangsame. Doch deuteten alle Anzeichen auf eine Wirtschaft hin, die angesichts der globalen Herausforderungen "außerordentliche Widerstandsfähigkeit" zeige. "Die Zahlen sind im Moment verblüffend - es ist nicht normal, dass das BIP sinkt und die Beschäftigung steigt", zitiert die "Washington Post" die Ökonomin Betsey Stevenson von der Uni Michigan. Man müsse ernsthaft darüber nachdenken, ob der BIP-Rückgang im zweiten Quartal wirklich ausreiche, um von einer Rezession zu sprechen.

Tatsächlich verharrte die US-Arbeitslosenquote als Zustandsbarometer für die US-Wirtschaft in den vergangenen vier Monaten konstant bei niedrigen 3,6 Prozent, und die Arbeitgeber stellten weiterhin in hohem Tempo neue Mitarbeiter ein. Die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung als Indikator für Entlassungen hat in der vergangenen Woche den höchsten Stand des Jahres erreicht hat. Experten interpretieren dies als Zeichen dafür, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt.

Walmart schwächelt, doch Amazon und Apple strotzen vor Ertragskraft

Und die Unternehmen? Noch schaffen sie mehrheitlich Jobs in den USA. Doch das Kaufverhalten der US-Verbraucher ändert sich, Unternehmen wie der Einzelhandelsriese Walmart bekommen das als erste zu spüren. Der Konzern sprach zu Wochenbeginn eine Gewinnwarnung aus, erwartet ob der hohen Inflation weniger Umsatz und weniger Gewinn - obwohl er die Preise zuletzt sogar gesenkt hatte.

Andere US-Konzerne hingegen können vor Ertragskraft kaum noch laufen. Der Universaldienstleister Amazon hat nicht nur seine Umsätze im zweiten Quartal deutlich erhöht, sondern erwartet auch für das laufende Jahresviertel deutlich steigende Erlöse. Auch Apple trotzte den Logistik-Engpässen und Konjunktursorgen der vergangenen Monate und sieht sich dank seines breiten Angebots gut aufgestellt für unruhige Zeiten. Im Gegenteil wolle der iPhone-Konzern den sich abzeichnende Wirtschaftsaufschwung sogar für weitere Investitionen und Zukäufe nutzen. Nach Rezession fühlt und hört sich das bei den beiden Tech-Riesen nicht an.

Womöglich verhält es sich beim aktuellen Blick auf die US-Wirtschaft und der Frage nach einer Rezession wie beim berühmten Wasserglas - halbvoll oder halbleer. Je mehr Menschen sich für die eine oder andere Sichtweise entscheiden, desto schneller könnte sich das Pendel dann auch in eine Richtung bewegen. Schließlich ist Wirtschaft auch ein gutes Stück Psychologie.