Biden vertraut auf Ex-McKinsey-Mann Newcomer Pete Buttigieg soll US-Verkehrsminister werden

Pete Buttigieg ist 38 und hat keine Erfahrung auf bundespolitischer Ebene. Doch im parteiinternen Wahlkampf der Demokraten gewann der Ex-McKinsey-Mann in kurzer Zeit an Profil. Nun vertraut Joe Biden ihm das Verkehrsministerium an.