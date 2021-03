Chance für Siemens Gamesa USA wollen Offshore-Windkraft massiv ausbauen

US-Präsident Joe Biden will zwölf Milliarden Dollar in den Ausbau der Offshore-Windenergie investieren. Für Siemens Gamesa, den mit Abstand führenden Anbieter in diesem Bereich, könnten sich daraus lukrative Aufträge ergeben.