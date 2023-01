US-Finanzministerin Janet Yellen (76) hat den Kongress vor einer drohenden Zahlungsunfähigkeit der Regierung gewarnt, sollte die Schuldengrenze nicht vorübergehend angehoben oder ausgesetzt werden. Es sei "entscheidend, dass der Kongress zeitig handelt, um die Schuldenobergrenze zu heben oder auszusetzen", schrieb Yellen in einem Brief an die Parteispitzen der beiden Parlamentskammern. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre (48), warnte den Kongress, die Anhebung der Schuldenobergrenze sei nicht verhandelbar.