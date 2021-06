Preissteigerungen Wie die US-Wirtschaft mit der Inflation umgeht

Die Verbraucherpreise in den USA steigen derzeit so schnell wie seit den 70er Jahren nicht mehr. Während Ökonomen streiten, ob die rasante Inflation andauern wird, sucht America Inc. nach Wegen, um die Produktion zu verbilligen.

Ein Originaltext aus dem "Economist"