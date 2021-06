Verbraucherpreise US-Inflation steigt auf höchsten Wert seit 13 Jahren

Die Verbraucherpreise in den USA steigen noch stärker als erwartet. Mit 5,0 Prozent liegt die Inflationsrate so hoch wie seit 2008 nicht mehr. Der Druck auf die US-Notenbank, an der Zinsschraube zu drehen, dürfte jetzt steigen.