Die Inflation in den USA zieht überraschend wieder an und klettert auf den höchsten Stand seit Dezember 1981. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen stieg im Mai auf 8,6 Prozent, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Ökonomen hatten mit einer Stagnation gerechnet. Materialengpässe und erhöhte Energiekosten auch infolge des Ukraine-Krieges halten den Preisdruck aber hoch.