Zuvor rutschte die US-Wirtschaft rein technisch in eine Rezession ab. Im zweiten Quartal schrumpfte das BIP aufs Jahr hochgerechnet um 0,9 Prozent. Im ersten Jahresviertel war die Wirtschaftsleistung bereits um 1,6 Prozent gesunken. Die Wirtschaft geriet damit in eine sogenannte technische Rezession, verzeichnete also in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen eine schrumpfende Wirtschaftsleistung.