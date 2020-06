Die US-Wirtschaft steckt wegen der Corona-Pandemie in einer tiefen Rezession. Im ersten Quartal sank die Wirtschaftsleistung um 5 Prozent, im zweiten Quartal dürfte es noch schlimmer kommen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stagniert, nachdem sie zwischenzeitlich deutlich abgenommen hatte.

Die Corona-Pandemie hat die US-Wirtschaft im ersten Quartal so stark schrumpfen lassen wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Zwischen Januar und März fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 5,0 Prozent, bestätigte das Handelsministerium am Donnerstag eine frühere Schätzung.

Das ist der stärkste Rückgang seit den Jahren der Finanzkrise 2007-09, weil privater Konsum, Investitionen und Exporte deutlich sanken. Für das zweite Quartal wird ein noch tieferer Einbruch erwartet, da der Kampf gegen die Pandemie zu umfangreichen Werks- und Geschäftsschließungen führte.

Die US-Wirtschaft steckt wegen der Pandemie in einer tiefen Rezession. Der Internationale Währungsfonds rechnet in diesem Jahr mit einem Einbruch des Bruttoinlandsproduktes von 8 Prozent. Die US-Notenbank Fed hat mit Notfallprogrammen und Wertpapierkäufen gegengesteuert und geholfen, die Wirtschaft in der Krise über Wasser zu halten.

Neuinfektionen steigen wieder - Angst vor zweiter Coronavirus-Welle

Zugleich wächst in den USA angesichts wieder drastisch ansteigender Zahlen bei den Neuinfektionen die Furcht vor einer zweiten Coronavirus-Welle und dass damit Wirtschaft und Gesellschaft ein weiterer Lockdown drohen könnte. Laut Johns-Hopkins-Universität vom Mittwoch wurden in den USA binnen 24 Stunden 35.900 neue Infektionsfälle verzeichnet - fast so viele wie zum bisherigen Höhepunkt der Krise im April.

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ebben kaum ab

Zugleich ebbt die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe infolge der Corona-Krise nur langsam ab. Insgesamt stellten vorige Woche erneut rund 1,48 Millionen Bürger einen Antrag auf staatliche Stütze, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 1,3 Millionen gerechnet, nach revidiert 1,54 Millionen in der Woche zuvor.

Die Corona-Pandemie hat in den USA Vollbeschäftigung in Massenarbeitslosigkeit umschlagen lassen: Mehr als 40 Millionen Menschen verloren infolge der weitgehenden Stilllegung der Wirtschaft zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus Mitte März mindestens zeitweise ihre Jobs. Die Zahl der Erstanträge schnellte daraufhin in schwindelerregende Höhe. Zeitweise wurden innerhalb einer Woche mehr als sechs Millionen Erstanträge verzeichnet. Viele Geschäfte, Fabriken und Restaurants dürfen mittlerweile unter Auflagen wieder öffnen.

An der Börse kamen die Daten offenbar nicht so gut an. Vorbörslich notierte der Dow Jones Börsen-Chart zeigen rund 0,9 Prozent leichter bei 25.168 Zähler. Auch der marktbreitere S&P 500 gab vorbörslich rund 0,8 Prozent nach.

US-Industrie bekommt unerwartet viele Aufträge

Doch veröffentlichten die Statistiker auch positive Konjunkturdaten. Die US-Industrie zeigt sich im Mai deutlich erholt vom Corona-bedingten Auftragseinbruch der Vormonate. Die Bestellungen für langlebige Gebrauchsgüter wie Flugzeuge oder Maschinen wuchsen um 15,8 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 10,9 Prozent gerechnet, nachdem es im April einen Einbruch von 18,1 Prozent gegeben hatte. "Die Daten signalisieren, dass das Tief der Corona-Krise durchschritten sein könnte", sagte Helaba-Analyst Patrick Boldt. "Dennoch bleiben die Konjunktursorgen vorerst bestehen, da die Zahl der Corona-Neuinfektionen in einigen Regionen der USA noch sehr hoch ist."

rei/Reuters/dpa-afx