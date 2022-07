Wegen der anhaltend hohen Inflation hob die US-Notenbank Fed deshalb am Mittwoch den Leitzins in einem erneut kräftigen Schritt um 0,75 Prozentpunkte auf nunmehr 2,25 bis 2,50 Prozent an. Manche Experten befürchten mittlerweile, dass die Fed mit ihren Jumbo-Schritten zu stark auf die Zinsbremse treten und damit die Konjunktur abwürgen könnte.

"Eine Rezession fühlt sich anders an"

Erste Einschätzungen und Kommentare von Ökonomen zu den neuen BIP-Daten fallen unterschiedlich aus. "Zweimal in Folge ist in den USA das BIP nun geschrumpft. Eine Rezession fühlt sich jedoch anders an: Dafür müsste der Rückgang der Wirtschaftsaktivität tiefer und viel breiter sein. Besonders die Beschäftigungsentwicklung passt überhaupt nicht zu einer Rezession", schreibt Bastian Hepperle von Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Gleichwohl sieht auch er die Belastungen durch hohe Inflationsraten, steigende Leitzinsen und deutlich schlechtere Finanzierungsbedingungen. "Das verdirbt die Konsumlaune und Unternehmen kürzen ihre Investitions- und Einstellungspläne. Die Aussichten sind alles andere als rosig."