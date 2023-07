Powell hatte zudem gesagt, dass die Experten in der Notenbank nicht mehr von einer Rezession in diesem Jahr ausgingen. Die Fed versucht gegenwärtig, das Wirtschaftswachstum so weit zu dämpfen, dass zwar die Inflation sinkt, die Wirtschaft jedoch nicht in eine Rezession fällt. Dieses Kunststück ist der Fed in den vergangenen Jahrzehnten nur selten gelungen.