Präsidentschaftswahlen 2020 Das sollten Sie über die Wahlen in den USA wissen

Am 3. November wählen die Amerikaner ihren künftigen Präsidenten. Doch wie funktioniert eigentlich das Wahlsystem in den USA, wann schließen die letzten Wahllokale und auf welche Bundesstaaten kommt es an? Erfahren Sie hier die wichtigsten Informationen im Überblick.