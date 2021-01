Brandbrief von Blackrock, Pfizer und Co. 170 US-Topmanager fordern Bestätigung von US-Wahlergebnis

Am Mittwoch soll der Kongress das US-Wahlergebnis bestätigen. Mehrere Republikaner aber haben Widerstand dagegen angekündigt. US-Topmanager wie Goldman-Sachs-Chef Solomon, Blackrock-CEO Fink sowie Pfizer-Vorsteher Bourla appellieren nun in einem Brandbrief an die Abgeordneten.