US-Wahl in der Verlängerung Republikaner auf Distanz zu Trump - "Das wird langsam verrückt"

Die Entscheidung in der US-Wahl nähert sich. Präsident Donald Trump reagiert wütend in der Bedrängnis, Herausforderer Joe Biden zeigt sich siegesgewiss. Lesen Sie die wichtigsten Ereignisse in unserem Liveticker.