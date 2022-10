Trotz der massiven Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed steigen die Verbraucherpreise in den USA noch immer stark an. Die Inflation ist zwar tendenziell auf dem Rückzug, allerdings geht sie nur leicht zurück. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise im September um 8,2 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Experten hatten im Schnitt mit 8,1 Prozent gerechnet. Im August hatte die Inflationsrate 8,3 Prozent betragen.