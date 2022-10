Währungsturbulenzen Die unheimliche Stärke des Dollar

Damals stand Ronald Reagan kurz vor einer fulminanten Wiederwahl als US-Präsident. "It’s morning again in America", lautete der Slogan eines berühmten Wahlwerbespots. Die Nation werde immer "stolzer, stärker, besser". Die Sonne ging auf, wieder mal: Die elenden 70er Jahre seien vorbei, das war die Botschaft – der Vietnam-Krieg, der Watergate-Skandal, die Inflation, die inneren Unruhen, all die Zumutungen. Man machte sich auf in Richtung Zukunft und zeigte Stärke.