Die Coronavirus-Pandemie sorgt in den USA für den massivsten Jobabbau seit der Zeit der Großen Depression in den 1930er Jahren. Allein im April wurden 20,5 Millionen Stellen außerhalb der Landwirtschaft gestrichen, wie die Regierung am Freitag mitteilte. Die in einer getrennten Umfrage ermittelte Arbeitslosenquote schnellte auf 14,7 Prozent von 4,4 Prozent und damit auf den höchsten Stand in der Nachkriegszeit.

Tatsächlich aber dürfte die Zahl der Arbeitslosen bei rund 28 Millionen und die Quote bei 19,5 Prozent gelegen haben. Das US-Arbeitsministerium selbst verweist in dem Anhang zur Statistik darauf, die richtige Zahl der Arbeitslosen sei vermutlich um 7,5 Millionen höher. Der Grund: 8,1 Millionen Personen seien im April als "abwesend aus nicht näher benannten Gründen" gemeldet worden. Üblicherweise liege diese Zahl aber nur bei 620.000.

So schreibt das Ministerium: "Unsere Annahme ist, dass diese 7,5 Millionen Arbeitnehmer eigentlich als 'unbeschäftigt wegen vorübergehender Entlassung' hätten gemeldet werden müssen." Wären sie so eingestuft worden, hätte die Zahl eben bei 28 Millionen die Quote bei 19,5 Prozent gelegen. Analysten hatten zuvor mit 22 Millionen und 16,0 Prozent gerechnet.

Auch andere Experten glauben, dass der Arbeitsmarktbericht bei weitem nicht die ganze Misere in den USA abbildet: "Viele Entlassene dürften sich aufgrund der empfundenen Aussichtslosigkeit nicht um eine neue Anstellung bemüht haben", sagt Konjunkturexperte Dirk Chlench von der LBBW. "Damit werden diese Personen in der amtlichen Statistik jedoch nicht als Arbeitslose erfasst."

Wackelt die Wiederwahl von Trump im November?

Und das Echo der Corona-Krise wird am Arbeitsmarkt noch lange Zeit nachhallen. Wegen der lang anhaltenden Folgen der Krise am US-Arbeitsmarkt könnte eine Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump im November schwierig werden", sagt der Chefökonom der VP Bank, Thomas Gitzel. "Derzeit sinkt der Stern des US-Präsidenten selbst bei seinen Anhängern." Trump selbst ist davon überzeugt, dass all die verlorenen Jobs sehr bald zurückkommen würden.

Klar ist: Die Pandemie hat dem jahrelangen Boom am US-Jobmarkt ein jähes Ende bereitet und Massenarbeitslosigkeit ausgelöst. "Das in den vergangenen 20 Jahren erreichte Beschäftigungsniveau ist mit einem Schlag weggebrochen", sagt Bastian Hepperle vom Bankhaus Lampe. "Es wird noch dauern, bis sich die US-Wirtschaft richtig erholt." Seit dem 21. März hatten rund 33 Millionen Menschen in den USA einen Erstantrag auf Arbeitslosengeld gestellt.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit geht mit Ausgangsbeschränkungen in weiten Teilen der USA einher. Die meisten US-Bundesstaaten haben ihre Bürger wegen der Ansteckungsgefahr aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Dennoch breitet sich das Corona-Virus rasant aus. Die USA sind weltweit mit Abstand das Land mit den meisten Infektionsfällen und Toten - bisher gab es mehr als 75.000 Covid-19-Todesopfer.

US-Wirtschaft dürfte im Jahresvergleich um fast ein Drittel schrumpfen

Die Commerzbank erwartet, dass die US-Wirtschaft vom ersten auf das zweite Quartal um neun Prozent schrumpft. Nach der für die USA üblichen Hochrechnung auf die Jahresrate wäre dies ein Minus von 31 Prozent. LBBW-Experte Chlench schätzt das Minus sogar auf 35 Prozent. "Für das Gesamtjahr 2020 erwarten wir einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 4,5 Prozent, gefolgt von einem Anstieg um vier Prozent im nächsten Jahr", sagt Commerzbank-Experte Christoph Balz.

Und die Börse?

An der Wall Street haben die Anleger am Freitag über den historisch hohen Jobverlust im April einfach hinweggesehen und ihren Blick auf positive Signale im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China gerichtet. Die wichtigsten Indizes wie Dow Jones Börsen-Chart zeigen S&P 500 Nasdaq 100 Börsen-Chart zeigen gingen am Freitag mit deutlichen aus dem Handel - eine Momentaufnahme - mehr ist das nicht.

