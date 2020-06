Arbeitslosenquote in USA geht im Mai überraschend zurück

Ökonomen haben sich gründlich verrechnet - und der Jobmarkt in den USA zeigt sich sehr viel robuster als angenommen: Die Arbeitslosenquote in den USA ist trotz der Folgen der Coronaviruskrise überraschend gesunken. Sie ging im Mai auf 13,3 Prozent von 14,7 Prozent im April zurück, wie die Regierung am Freitag mitteilte. Experten hatten dagegen mit einem Anstieg auf 19,8 Prozent gerechnet.

Wie aus einer getrennt ermittelten Umfrage hervorgeht, wurden im Mai bereits wieder rund 2,5 Millionen Jobs außerhalb der Landwirtschaft geschaffen, nachdem im April noch 20 Millionen Jobs abgebaut worden waren. Die von Reuters befragten Ökonomen hatten hingegen mit einem Abbau von weiteren acht Millionen Jobs gerechnet. Die Arbeitslosenquote im Mai lag mit 13,3 Prozent deutlich unter der Markterwartungen von knapp 20 Prozent.

Die Corona-Pandemie hat den jahrelangen Boom auf dem US-Jobmarkt abrupt beendet und zu Massenarbeitslosigkeit geführt. In der vergangenen Woche stellten 1,877 Millionen Bürger einen Antrag auf staatliche Stütze. Erstmals seit Mitte März waren es damit immerhin weniger als zwei Millionen.

Hoffnungszeichen - doch der Weg ist noch weit

"Der Arbeitsmarkt in den USA, der von der Corona-Krise besonders hart getroffen wurde, überrascht positiv", sagte Analyst Ulrich Wortberg von der Helaba. "Bereits im Mai ist es zu einem Beschäftigungsaufbau von mehr als 2,5 Millionen gekommen, obwohl die Rücknahme der Corona-Beschränkungen nur zögerlich angegangen worden ist. Die Arbeitslosenquote sinkt und liegt damit unterhalb der Konsensschätzung. Die Stundenlöhne geben ebenfalls nach. Möglicherweise werden schlechter bezahlte Jobs wieder verstärkt aufgebaut. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Verbesserung am Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten fortsetzt."

"Die USA scheinen schneller durch die Krise zu kommen als befürchtet", ergänzte Bernd Weidensteiner, Analyst bei der Commerzbank. "Dies legt zumindest der überraschende Anstieg der Beschäftigung um 2,5 Millionen im Mai nahe. Die Lockerung der Kontaktbeschränkungen und das allmähliche Wiederanfahren der Wirtschaft hat Arbeitgeber offenbar dazu bewogen, einen Teil der entlassenen Belegschaft wieder zurückzuholen. Allerdings ist der Weg zurück noch weit, wurden doch im März und April zusammen über 22 Millionen Personen entlassen."

la/reuters