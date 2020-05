In der Coronavirus-Krise steigt die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA nicht mehr ganz so stark. In der vergangenen Woche stellten 2,44 Millionen Bürger einen entsprechenden Antrag auf staatliche Stütze, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten im Schnitt mit 2,4 Millionen gerechnet.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des US-Arbeitsmarkts. Allerdings nimmt die wöchentliche Zahl kontinuierlich ab. Der Höhepunkt wurde in der Woche bis zum 28. März mit 6,86 Millionen erreicht.

Laut dem US-Nachrichtensender CNBC belief sich die Gesamtzahl der Arbeitslosen für die Woche bis zum 9. Mai auf 25,07 Millionen, ein Anstieg um 2,52 Millionen gegenüber der Vorwoche. Der vierwöchige gleitende Durchschnitt sei ebenfalls stark angestiegen - und zwar um 2,3 Millionen auf knapp über 22 Millionen.

"Zwar öffnen sich die Staaten wieder, aber der Arbeitsmarkt ist für Millionen von Menschen in ganz Amerika nach wie vor geschlossen, und der Verlust von Einkommen und Ausgaben der Arbeitslosen wird ein erheblicher Gegenwind für diese wirtschaftliche Erholung sein", sagte Chris Rupkey, Chefökonom der MUFG Union Bank.

Neben den 25 Millionen Arbeitslosen, wie aus den laufenden Anträgen hervorgeht, gibt es laut CNBC weitere 2,23 Millionen Anträge im Zuge des Pandemie-Unterstützungsprogramms für Arbeitslose und 167.727 im Rahmen des Pandemie-Notfallprogramms für Arbeitslose.

39 Millionen US-Amerikaner zumindest vorübergehend ohne Job

Seit der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie in den USA haben in den zurückliegenden neun Wochen nunmehr fast 39 Millionen Menschen mindestens zeitweise ihren Job verloren - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit.

Die Pandemie hat dem jahrelangen Boom auf dem US-Jobmarkt ein jähes Ende bereitet und Massenarbeitslosigkeit in der weltgrößten Volkswirtschaft ausgelöst. Allein im April wurden 20,5 Millionen Stellen außerhalb der Landwirtschaft gestrichen - das war der massivste Abbau seit der Zeit der Großen Depression in den 1930er Jahren. Die Arbeitslosenquote stieg auf 14,7 Prozent und damit den höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg.

Tatsächlich dürfte die Quote im April aber deutlich höher gewesen sein. Das Ministerium selbst hatte erklärt, die Zahl der Arbeitslosen dürfte um 7,5 Millionen höher sein. Hintergrund ist, dass sich wegen der Ausgangsbeschränkungen viele US-Bürger nicht bei den Behörden als arbeitssuchend gemeldet haben dürften - und darum nicht in der Statistik auftauchen.

Die US-Notenbank (Fed) rechnet nicht mit einer baldigen Besserung und hält in den nächsten Monaten eine Quote von 20 Prozent und mehr für möglich.

rei mit Reuters