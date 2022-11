Update für die Wirtschaft Nie wieder Arbeitslosigkeit?

Was die Nachfrage betrifft, so zeigt sich, dass der weltweite Bedarf an Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen, Autoteilen und chemischen Vorprodukten, immer noch die Säulen des deutschen Geschäftsmodells, strukturell zurückgeht, weil in wichtigen Abnehmerländern die Phase der raschen Industrialisierung vorbei ist. China und andere Volkswirtschaften haben inzwischen jede Menge neue Fabriken, Stadtviertel und Verkehrstrassen in die Landschaft gesetzt. Allmählich zeigen sich Sättigungstendenzen.

Währenddessen steht die Bundesrepublik vor einer massiven Schrumpfung der Erwerbsbevölkerung. Das ist ein Problem, und zwar ein fundamentales, weil dadurch unser Modell der wirtschaftlichen Entwicklung infrage gestellt wird.