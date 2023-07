Aktienkäufe nach der Wahl in der Türkei: Im Juni haben ausländische Investoren in einem dreiwöchigen Kaufrausch türkische Aktien im Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar erworben. Das geht aus einem Bericht der "Financial Times" hervor. Der Anstieg wird auf das neue Wirtschaftsprogramm des Landes zurückgeführt.