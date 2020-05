m Streit über die Rolle Chinas beim Ausbruch der Corona-Pandemie verschärft US-Präsident Donald Trump den Ton gegenüber der Volksrepublik. Die US-Regierung könnte neue Zölle auf chinesische Produkte verhängen, drohte der Republikaner am Donnerstag. Insidern zufolge stellt die US-Regierung bereits eine Liste mit Vergeltungsmaßnahmen gegen die Volksrepublik zusammen.

Es würde eine Reihe von Optionen von diversen Ministerien diskutiert, sagten zwei mit den Überlegungen vertraute Personen. Dazu gehörten das Außenministerium, der Nationale Sicherheitsrat des US-Präsidialamtes sowie das Finanz- und Verteidigungsministerium. Die USA und China hatten sich unter Trump bis zum Abschluss eines Handelsabkommens gegenseitig mit Zöllen überzogen.

Trump hat China in den vergangenen Wochen wiederholt kritisiert und das Land bezichtigt, nicht ausreichen über das Coronavirus informiert zu haben. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch warf er China vor, seine Wiederwahl verhindern zu wollen und dafür auch die Coronavirus-Pandemie zu nutzen. In Folge von Trumps Äußerungen fiel der Chinesische Yuan am Freitag auf den tiefsten Stand gegenüber dem Dollar seit einem Monat.

Bericht über geplante Einstellung des Schuldendienstes

Die "Washington Post" berichtete unter Berufung auf Insider, dass die USA erwögen, ihren Schuldendienst bei den Chinesen einzustellen. Wirtschaftsberater Larry Kudlow dementierte dies. "Diese Geschichte ist komplett falsch", sagte er Reuters. China ist der größte Gläubiger der hochverschuldeten USA - seit Jahren.

Trump deutete am Donnerstag zudem an, dass das Coronavirus seinen Ursprung in einem chinesischen Forschungslabor genommen haben könnte. Auf die Frage eines Medienvertreters, ob er Beweise gesehen habe, die ihm ein "hohes Maß an Vertrauen" gäben, dass das Virus aus dem Institut für Virologie in Wuhan stamme, erklärte Trump: "Ja, habe ich". Es sei ihm aber nicht erlaubt, Details zu nennen. Das immer mal wieder als möglicher Ursprungsort für das neuartige Coronavirus verdächtigte Labor hatte diese Vorwürfe in der Vergangenheit von sich gewiesen. Solche "böswilligen" Behauptungen seien "aus der Luft gegriffen", erklärte der Leiter des Wuhan Institute of Virology (WIV) und Direktor des nationalen Labors für biologische Sicherheit, Yuan Zhiming.

Nach Einschätzung der US-Geheimdienste wurde das Virus nicht in einem Labor erzeugt. Man stimme "dem breiten wissenschaftlichen Konsens zu, dass das Covid-19-Virus weder von Menschen erschaffen noch genetisch modifiziert wurde", erklärte das Büro des Leiters der Nationalen Geheimdienste (ODNI) am Donnerstag. Alle Informationen würden weiterhin rigoros darauf geprüft, ob der Ausbruch des Virus auf den Kontakt mit infizierten Tieren zurückgehe oder auf ein Versehen in einem Labor in Wuhan.

Weltweit haben sich mehr als 3,2 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Knapp 230.000 Menschen sind weltweit bislang daran gestorben. Am stärksten betroffen von der Pandemie sind die USA.