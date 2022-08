Schwächelnde Wirtschaft in China

Für den 29. August wurden nach offiziellen Angaben 1717 im Inland übertragene Covid-Infektionen gemeldet. Mehr als 20 Provinzen, Regionen und Gemeinden meldeten neue Fälle – die meisten in der Region Tibet, der Provinz Sichuan mit der Hauptstadt Chengdu und die Provinz Qinghai. Auch in Hongkong nehmen die Fälle zu. Regierungsberater gehen davon aus, dass die Zahl der Infektionen in dieser Woche auf 10.000 pro Tag steigen könnte.

Die Regierung in Peking hat bereits verstärkte Investitionen in die Infrastruktur angekündigt, um die schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Ökonomen gehen davon aus, dass die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in diesem Jahr nur um etwa vier Prozent wachsen wird.