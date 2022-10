Warnung vor dem Gas-Crash

Was die Sache heikel macht, ist das gesamtwirtschaftliche Umfeld. Denn die Inflation und die damit verbundenen Verteilungskämpfe finden vor dem Hintergrund einer angeschlagenen realen Wirtschaft statt. Bereits im laufenden Quartal scheint die Wirtschaftsleistung leicht zu schrumpfen. Fürs kommende Jahr erwarten die Konjunkturforscher eine Rezession in Deutschland. Wie stark dieser Rückgang ausfällt, hängt vor allem von der Energieknappheit ab. Kommt es nicht zu akuten Rationierungen, gehen die Prognosen von einer leichten Schrumpfung um 0,4 Prozent aus. Nicht toll, aber angesichts der extrem unsicheren Weltlage auch kein Drama.

Die Gemeinschaftsdiagnose rechnet allerdings verschiedene Risikoszenarien für den Fall einer echten Mangellage bei der Gasversorgung durch. Die Ergebnisse sind dramatisch: Demnach könnte die Wirtschaftsleistung 2023 um bis zu 7,9 Prozent schrumpfen, 2024 nochmal um 4,2 Prozent. Ground Zero der Krise wäre die Industrie, deren Wertschöpfung in beiden Jahren jeweils um ein Viertel zurückgehen würde. Es wäre eine Rezession, wie sie die Bundesrepublik noch nicht erlebt hat, gefolgt von einer schweren Strukturkrise.

Druck von außen – und von unten

Falls sich ein solches Horrorszenario jedoch nicht materialisiert, sind die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften in keiner schlechten Verhandlungsposition. Wegen der Alterung der Bevölkerung hält die Knappheit an Arbeitskräften weiter an. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Statt wie früher in flauen Zeiten Mitarbeiter zu entlassen oder in den vorgezogenen Ruhestand zu schicken, gehen viele Firmen dazu über, Beschäftigte zu "horten", wie Arbeitsmarktforscher das nennen: Um nicht im nächsten Aufschwung ohne Leute dazustehen, behalten sie Mitarbeiter auch in schlechteren Zeiten auf der Gehaltsliste. Dazu passt, dass Unternehmen bei den Arbeitsagenturen so viele offene Stellen gemeldet haben wie selten zuvor .

Rückenwind kommt auch vom Mindestlohn. Seit 1. Oktober gilt ein Stundensatz von zwölf Euro – ein Plus von stolzen 25 Prozent. Die Erhöhung erzeugt Druck von unten, das gesamte Gehaltsgefüge anzuheben.

Die Beschäftigten sind Leidtragende, nicht Verursacher

Bleibt die Frage nach der Verselbstständigung der Inflation. Deutsche Gewerkschaften halten sich eine Menge darauf zugute, nicht nur die Interessen der Beschäftigten, sondern auch die gesamtwirtschaftliche Stabilität im Blick haben. Hohe Lohnabschlüsse indes könnten die Inflationsdynamik weiter anheizen. Die berüchtigten "Zweitrunden-Effekte" würden eine Preis-Lohn-Spirale in Gang setzen, die die Bekämpfung der Inflation durch die Notenbanken umso schwieriger macht.

Mag sein. Ich halte das Argument jedoch für wenig stichhaltig, jedenfalls nicht in der gegenwärtigen Situation. Aus drei Gründen:

Erstens: Wir reden in Deutschland bislang nicht über Lohnforderungen von 15 Prozent, wie sie die Verdi-Vorgängergewerkschaft ÖTV in den 70er Jahren vertrat; am Ende kam – nach erbittertem Arbeitskampf – ein Plus von 11 Prozent für den öffentlichen Dienst dabei heraus.

Dieses Mal ist vieles anders. Die bisherigen Abschlüsse und die aktuellen Forderungen der Gewerkschaften sind gemessen an der tatsächlichen Teuerung moderat. Auch die 10,5 Prozent, die für den Öffentlichen Dienst auf dem Tisch liegen, werden am Ende zu einem Ergebnis führen, das mutmaßlich unter der Inflationsrate liegt, also weitere Reallohnverluste mit sich bringt.

Zweitens: Von den Beschäftigten reale Einkommenseinbußen zu verlangen, ist eine, zurückhaltend formuliert, schwierige Position. Bislang haben sich die Gewerkschaften bei ihren Kalkulationen am Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) orientiert, sich darauf verlassen, dass die EZB die angepeilten 2 Prozent liefert und entsprechend zurückhaltende Forderungen gestellt.

Dass die Inflation nun überraschend aus dem Ruder läuft, liegt am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die folgenden wechselseitigen Sanktionen und Embargos, aber auch am Kurs der Notenbank, die viel zu lange eine stark expansive Geldpolitik betrieben hat: Der Energiepreisschock stieß auf eine ohnehin inflationär erhitzte Wirtschaftslage.

Natürlich, die Notenbanken in Frankfurt am Main, Washington, London und anderswo sind nicht allein schuld an der Inflation. Aber noch vorigen Herbst, als die Zeichen der Überhitzung längst unübersehbar waren, erzählten sie lieber weiterhin die wilde Geschichte vom stabilen Geld. Es wäre eigentlich Zeit, sich zu entschuldigen.

Wie auch immer: Die Beschäftigten sind Leidtragende der Inflation, nicht Verursacher. Entsprechend steht ihnen eine gewisse Kompensation zu.