Die kommunistische Führung in Peking betrachtet das unabhängig regierte Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. China sucht Taiwan international zu isolieren und lehnt offizielle Kontakte anderer Länder zu Taiwan entschieden ab. Schon nach dem Besuch von McCarthys Vorgängerin Nancy Pelosi (83) im August in Taipeh waren große Militärmanöver abgehalten worden.

Der Frieden in der Straße von Taiwan und die Unabhängigkeit der Insel seien nach Auffassung der Führung in Peking nicht vereinbar. "Die Unabhängigkeit Taiwans und der Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan schließen sich gegenseitig aus", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Montag. "Wenn wir den Frieden und die Stabilität (...) schützen wollen, müssen wir jeder Form des Separatismus für eine Unabhängigkeit Taiwans entschieden entgegentreten", so Wang.